Эксклюзив 08 августа 2023, 13:24 Фекальный потоп произошел в квартире на востоке Москвы Канализацию прорвало в доме на Парковой улице в Москве и затопило квартиру

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В доме на Парковой улице прорвало канализацию. Ее отходами затопило одну из квартир. Жильцам пришлось делать внеплановый ремонт за свой счет. О ситуации «360» рассказала сама пострадавшая.

Жительница сообщила, что вернулась домой около полудня и увидела, что ее квартира «плавает» в фекалиях.

Телеканал «360»

Женщина сразу начала звонить в клининговые компании, сантехникам, санэпидемстанцию, а также в управляющую компанию и ГБУ «Жилищник».

Первые три организации откликнулись сразу. Сантехник закрутил трубы и сообщил, что ее залили соседи. «Осталось только убрать». После него приехали сотрудники клининговой компании и провели все необходимые работы. По словам жительницы, им пришлось даже вскрыть полы. Весь ремонт обошелся примерно в 80 тысяч рублей.

Сотрудники санэпидемстанции зафиксировали перед этим масштаб потопа и составили необходимые протоколы.

Телеканал «360»

После этого женщина начала звонить в управляющую компанию и «Жилищник». Сначала там не брали трубку, потом заявку приняли и сказали, что специалист должен подойти в течение 12 часов. Спустя указанное время, он так и не пришел.

Женщина заявила, что сама пойдет в организацию составлять письменную заявку. После этого ущерб оценит независимый эксперт.