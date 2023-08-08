08 августа 2023, 13:24
Фекальный потоп произошел в квартире на востоке Москвы
Канализацию прорвало в доме на Парковой улице в Москве и затопило квартиру
В доме на Парковой улице прорвало канализацию. Ее отходами затопило одну из квартир. Жильцам пришлось делать внеплановый ремонт за свой счет. О ситуации «360» рассказала сама пострадавшая.
Жительница сообщила, что вернулась домой около полудня и увидела, что ее квартира «плавает» в фекалиях.
Женщина сразу начала звонить в клининговые компании, сантехникам, санэпидемстанцию, а также в управляющую компанию и ГБУ «Жилищник».
Первые три организации откликнулись сразу. Сантехник закрутил трубы и сообщил, что ее залили соседи. «Осталось только убрать». После него приехали сотрудники клининговой компании и провели все необходимые работы. По словам жительницы, им пришлось даже вскрыть полы. Весь ремонт обошелся примерно в 80 тысяч рублей.
Сотрудники санэпидемстанции зафиксировали перед этим масштаб потопа и составили необходимые протоколы.
После этого женщина начала звонить в управляющую компанию и «Жилищник». Сначала там не брали трубку, потом заявку приняли и сказали, что специалист должен подойти в течение 12 часов. Спустя указанное время, он так и не пришел.
Женщина заявила, что сама пойдет в организацию составлять письменную заявку. После этого ущерб оценит независимый эксперт.
ЖКХ
Москва 2023
Реклама
Реклама