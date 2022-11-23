Происшествия 23 ноября 2022, 16:36 Фекалии после коммунальной аварии разлились по улице в Казани

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Прорыв канализационной трубы произошел в Казани. В результате по улице разлились нечистоты, сообщило издание InKazan.

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Местные жители опасались, что содержимое трубы замерзнет и превратится в каток. Также они жаловались на неприятный запах. Специалисты коммунальных служб оперативно устранили последствия аварии. Сколько времени канализация протекала до случившегося — неизвестно.