Происшествия 17 февраля 2024, 15:42 Фейки о стрельбе в школах Севастополя заполонили соцсети Развожаев: в Сеть выпустили фейки о подготовке к стрельбе в школах Севастополя РИА «Новости»

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В Сети появилась информация о том, что неизвестные собираются устроить стрельбу в школах Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев предупредил в Telegram-канале, что это провокация.

«Все оперативные службы знают об этой информации. Тех, кто создал этот канал и пытается устроить панику в городе, уже вычисляют», — пояснил он.

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Развожаев призвал севастопольцев не пересылать подобные сообщения своим знакомым. Таким образом они помогают злоумышленникам распространять фейки. Он добавил, что лучше отправлять их через чат-бот. Информацию получат силовики, подытожил губернатор.

Ранее в Сети появился фейк о нападении на школу в Северной Осетии. Правоохранители выяснили, что эту информацию могут распространять сотрудники украинских центров информационно-психологических операций (ЦИПсО).