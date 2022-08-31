31 августа 2022, 15:05
Фейк: в крымском поселке Красногвардейское загорелась нефтебаза
Сообщения о горящей нефтебазе в поселке Красногвардейское в Крыму оказались фейком
В проукраинских Telegram-каналах распространяется информация о том, что в Крыму горит нефтебаза. «360» выяснил, что произошло на самом деле.
Фейк
Проукраинские Telegram-каналы со ссылкой на спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука заявили, что в поселке Красногвардейское в Крыму загорелась нефтебаза.
Правда
На самом деле горит не нефтебаза, а складские помещения компании «Мегастрой» и магазина «Доброцен», расположенные на улице Дорожная. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, его локализовали.
По информации пресс-службы республиканского управления МЧС, пострадавших нет.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.