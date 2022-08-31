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    31 августа 2022, 15:05

    Фейк: в крымском поселке Красногвардейское загорелась нефтебаза

    Сообщения о горящей нефтебазе в поселке Красногвардейское в Крыму оказались фейком

    Марат Котов

    В проукраинских Telegram-каналах распространяется информация о том, что в Крыму горит нефтебаза. «360» выяснил, что произошло на самом деле.

    Фейк

    Проукраинские Telegram-каналы со ссылкой на спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука заявили, что в поселке Красногвардейское в Крыму загорелась нефтебаза.

    Правда

    На самом деле горит не нефтебаза, а складские помещения компании «Мегастрой» и магазина «Доброцен», расположенные на улице Дорожная. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, его локализовали.

    По информации пресс-службы республиканского управления МЧС, пострадавших нет.

    Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.