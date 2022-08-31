Фейк: в крымском поселке Красногвардейское загорелась нефтебаза

В проукраинских Telegram-каналах распространяется информация о том, что в Крыму горит нефтебаза. «360» выяснил, что произошло на самом деле.

Фейк

Проукраинские Telegram-каналы со ссылкой на спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука заявили, что в поселке Красногвардейское в Крыму загорелась нефтебаза.

Правда

На самом деле горит не нефтебаза, а складские помещения компании «Мегастрой» и магазина «Доброцен», расположенные на улице Дорожная. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, его локализовали.

По информации пресс-службы республиканского управления МЧС, пострадавших нет.

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