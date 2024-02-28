Происшествия 28 февраля 2024, 19:09 Фейк: задымление произошло на станции метро «Парк культуры» в Москве Дептранс Москвы опроверг сообщение о задымлении на станции метро «Парк культуры»

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Новость о задымлении на станции метро «Парк культуры» в Москве распространилась в Сети. Сообщение о ЧП в столичной подземке оказалось несоответствующим действительности.

Фейк

Днем 28 февраля «Вечерняя Москва» сообщила со ссылкой на источник в экстренных службах, что задымление произошло в переходе между Сокольнической и Кольцевой линией. По словам источника, на место прибыли спасатели, которые осмотрели станции «Кропоткинская» и «Фрунзенская». Издание указало, что официально эту информацию не подтверждали. Агентство городских новостей «Москва» опубликовало фотографии пожарно-спасательных подразделений возле станции «Парк культуры».

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Правда

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили ТАСС, что пожарные не обнаружили возгорания на станциях «Фрунзенская» и «Парк культуры».

«Были проведены работы по проверке вызова на соответствие. Вызов оказался ложным. Станции метрополитена работают в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

Информацию о задымлении и возгорании опроверг и дептранс Москвы в своем Telegram-канале. В департаменте назвали подобные сообщения несоответствующими действительности.

«Станции „Фрунзенская“ Сокольнической линии, а также „Парк Культуры“ Сокольнической и Кольцевой линий работают в штатном режиме», — указали в столичном дептрансе.

Таким образом, информация, что на станции метро «Парк культуры» произошло задымление в переходе между Сокольнической и Кольцевой линией, оказалась ложной. К такому выводу пришли пожарные, прибывшие на место и проверившие помещения станций. Ситуация находится под контролем у профильных ведомств.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.