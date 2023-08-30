30 августа 2023, 17:40
Фейк: взрывы раздались возле аэропорта в Джанкое
Сообщение украинских Telegram-каналов о взрывах в Джанкое оказалось фейком
Украинские Telegram-каналы распространили сообщение о взрывах в Джанкое. «360» разобрался, почему нельзя верить этим новостям.
Фейк
Сразу несколько украинских ресурсов написали о якобы раздавшихся в Джанкое взрывах. В Telegram-канале блогера Анатолия Шария указали, что они якобы прогремели вблизи аэропорта.
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Правда
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг сообщения о взрывах в Джанкое на севере полуострова. В своем Telegram-канале он назвал новости на эту тему вбросами.
«По Джанкою. Очередные вбросы. В селе Вольном проходит плановое уничтожение боеприпасов», — пояснил Крючков.
Днем ранее советник главы Крыма по информационной политике анонсировал эти работы в своем Telegram-канале. Крючков сообщил, что спецслужбы будут уничтожать взрывоопасные предметы в Джанкойском районе 30 августа с 10:00 до 17:00.
Информация, что возле аэропорта в Джанкое в Крыму произошли взрывы, недостоверна. Власти опровергли подобные слухи и напомнили о плановых работах по уничтожению боеприпасов в регионе.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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