Происшествия 16 марта 2024, 15:07 Фейк: взрывное устройство сдетонировало на избирательном участке в Белгороде Информацию о взрыве на избирательном участке в Белгороде опровергли РИА «Новости»

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В Сети появилась видео, на котором слышен похожий на звук взрыв. Авторы ролика заявили, что это якобы произошло на избирательном участке одной из школ Белгорода. Однако информация оказалась фейком.

Фейк

В Telegram-канале «Боевые отряды Навального 2.0» опубликовали два видео. На одном из них показали школу, где якобы находится один из избирательных участков. На втором — здание, где рядом дежурят автомобили силовиков. Затем на видео можно услышать похожий на взрыв звук. Авторы утверждают, что это сработало заложенное ими взрывное устройство.

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Правда

Видео распространяют проукраинские Telegram-каналы, на которых якобы запечатлена белгородская школа. Избирательная комиссия Белгородской области опубликовала опровержение, в котором заявила, что видео являются фейком.

«Сегодня, 16 марта 2024 года, в интернете вновь распространяются видеозаписи о якобы взрывах на избирательных участках Белгорода. Это фейки! Все участки работают в штатном режиме, все члены комиссий на месте», — указали в сообщении.

Таким образом информация о взрыве на избирательном участке в Белгороде не соответствует действительности. Избирательный процесс не останавливается.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.