Эксклюзив 09 августа 2023, 18:21 Фейк: взрыв в Сергиевом Посаде произошел из-за беспилотника Информация о взрыве на складе в Сергиевом Посаде из-за беспилотника оказалась фейком

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В Сети начали распространять информацию о том, что взрыв на складе в Сергиевом Посаде произошел из-за беспилотника. Однако, по предварительным данным, его причиной стало нарушение технологических процессов пиротехнической компанией «Пиро-Росс». О прилете дрона речи не идет.

Фейк

После взрыва на складе, принадлежащем частной компании, в Сети появились разные версии происшествия. Украинский журналист Анатолия Шарий написал, что, предварительно, именно беспилотник ударил по зданию. Эту же информацию распространили в Telegram-канале «Труха Украина».

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«Предварительно, беспилотник ударил по зданию. Информация уточняется», — также указали в Telegram-канале «112».

Правда

Действительно, утром 9 августа в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Он произошел на складе, принадлежащем частной компании. Помещение находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу (ЗОМЗ). После хлопка образовался огромный гриб из дыма, который было видно за несколько километров. От удара полностью разрушило ангар площадью 1600 «квадратов». Повреждения получили и десятки зданий в Сергиевом Посаде, в том числе жилые многоквартирные дома и школы.

Сразу же после взрыва в интернете стали выдвигать предположения по поводу атаки беспилотника. Однако, как сообщили в Telegram-канале «ВестиFM+» со ссылкой на Следственный комитет России, версия не подтвердилась.

«СК России: Версия с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде не подтвердилась», — уточнили в публикации.

Известно, что эпицентром взрыва стал склад пиротехнической компании «Пиро-Росс». По предварительным данным, там нарушили технологические процессы, что и привело к ЧП. По информации ТАСС, ранее у компании уже возникали разные проблемы. Минобороны подавало иск в суд против фирмы. Компанию в 2023 году признали банкротом. В отношении организации с апреля идет конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий.

За неуплату налогов у «Пиро-Росса» арестовали счета и имущество. Фирма задолжала 900 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, более 350 тысяч рублей по зарплате и 190 тысяч по судебным издержкам. Общая сумма задолженности составила почти два миллиона рублей.

Таким образом, информация о том, что причиной взрыва на складе стала атака беспилотников, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.