Происшествия 24 июля 2023, 13:32 Фейк: ВСУ предприняли успешную атаку на здание Минобороны России в Москве Попадание БПЛА в здание Минобороны России в Москве 24 июля опровергли Телеканал «360»

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Украинский паблик заявил, что в центре Москвы 24 июля зафиксировали несколько прилетов беспилотников, один из них — в здание Минобороны России. Такая информация оказалась недостоверной.

Фейк

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Telegram-канал «🚀 + Ракети | Тривоги | Україна |» разместил пост о том, что якобы в результате атаки БПЛА на Москву 24 июля произошло несколько прилетов в центре города. В частности говорится, что попали в здание Минобороны России, многоэтажку с ТЦ «Леруа Мерлен», где зафиксировано разрушение верхних этажей, а также в крышу здания Центрального военного оркестра Министерства обороны России.

Правда

Как сообщили в министерстве, утром 24 июля действительно предприняли попытку атаки двумя БПЛА на объекты на территории Москвы. В результате воздействия средствами РЭБ оба дрона были подавлены и потерпели крушение. Таким образом, беспилотника было два, а Украина заявил о трех пораженных целях.

В результате попадания одного БПЛА разрушены фасадные конструкции в строящемся здании на проспекте Лихачева. Башня, в которую попал БПЛА — часть многофункционального комплекса, в стилобате которого расположен гипермаркет «Леруа Мерлен».

Второй беспилотник упал на правое двухэтажное крыло здания Военного института (военных дирижеров) Военного университета Минобороны России. В этом же здании базируется Центральный военный оркестр МО России, а также, судя по справочным данным, кадетская школа.

Таким образом, заявления о трех попаданиях являются ложью. Информация о попадании в объект МО России тоже не совсем верна. Беспилотники были подавлены и волей случая упали на гуманитарный объект министерства.

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