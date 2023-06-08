Происшествия 08 июня 2023, 17:13 Фейк: ВС России обстреливают затопленные районы Каховки, срывая эвакуацию жителей Украинский паблик распространил фейковую новость об обстрелах жертв ЧС на Каховской ГЭС Соцсети

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Украинский Telegram-канал обвинил Россию в обстрелах жителей, которые эвакуируются из затопленных населенных пунктов посте ЧС на Каховском водохранилище. Власти Херсонской области опровергли эту информацию.

Фейк

Российские военные якобы не дают жителям затопленных населенных пунктов по левому берегу Днепра эвакуироваться, открывая по ним огонь. Об этом написал Telegram-канал Pravda Gerashchenko.

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Правда

В действительности многочисленные свидетельства из Херсонской области опровергают эту информацию. Наоборот, местные власти пострадавших от затоплений эвакуируют в безопасные места, уделяя особое внимание детям, пожилым и маломобильным жителям региона. Видео и фото опубликовал проект «Война с фейками».

По информации врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, на данный момент эвакуировано свыше 4000 человек.

Эвакуирующихся жителей обстреливают украинские боевики. Издание Readovka опубликовало снимок изрешеченного пулями автобуса.

«Два человека погибли при обстреле ВСУ пункта эвакуации мирных жителей в Голой Пристани», — уточнил Сальдо.

По данным главы города Геннадия Недялкова, как минимум один человек погиб и трое пострадали в результате обстрелов боевиками ВСУ Голой Пристани. По этой причине эвакуацию пришлось временно приостановить, сообщил Telegram-канал «Херсонка.ру».

Таким образом, информация о том, что российские части не дают жителям затопленных сел на левому берегу Днепра эвакуироваться, открывая по ним огонь, недостоверна. Людей обстреливают украинские боевики.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.