22 марта 2024, 12:37
Фейк: военный самолет рухнул в Таганроге
Новость о крушении военного самолета у Таганрога оказалась фейком
Украинские Telegram-каналы сообщили о падении военного самолета в Таганроге. Произошло ли это на самом деле, проверил «360».
Фейк
В Telegram-канале экс-советника главы Министерства внутренних дел Украины Антона Геращенко появился пост о том, что в районе Таганрога в Ростовской области якобы упал военный самолет. Он написал, что с места происшествия поднимается мощный столб дыма и туда направляются спасательные вертолеты. Эту информацию подхватили некоторые украинские паблики.
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Правда
Никакого падения самолета не было. Густой дым образовался из-за пала травы.
Местные СМИ получили комментарии властей региона, а также главка МЧС. В правительстве Ростовской области заявили, что в Неклиновском районе горит камыш. А в ГУ МЧС по региону рассказали, что проходят плановые выжигания сухой растительности. Происшествий с воздушными судами в Ростовской области не фиксировали. Таким образом, украинские Telegram-каналы вновь доказали свою склонность к публикации фейков.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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