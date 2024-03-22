Эксклюзив 22 марта 2024, 12:37 Фейк: военный самолет рухнул в Таганроге Новость о крушении военного самолета у Таганрога оказалась фейком РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские Telegram-каналы сообщили о падении военного самолета в Таганроге. Произошло ли это на самом деле, проверил «360».

Фейк

В Telegram-канале экс-советника главы Министерства внутренних дел Украины Антона Геращенко появился пост о том, что в районе Таганрога в Ростовской области якобы упал военный самолет. Он написал, что с места происшествия поднимается мощный столб дыма и туда направляются спасательные вертолеты. Эту информацию подхватили некоторые украинские паблики.

Реклама

Правда

Никакого падения самолета не было. Густой дым образовался из-за пала травы.

Местные СМИ получили комментарии властей региона, а также главка МЧС. В правительстве Ростовской области заявили, что в Неклиновском районе горит камыш. А в ГУ МЧС по региону рассказали, что проходят плановые выжигания сухой растительности. Происшествий с воздушными судами в Ростовской области не фиксировали. Таким образом, украинские Telegram-каналы вновь доказали свою склонность к публикации фейков.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.