Происшествия 11 декабря 2023, 17:59 Фейк: военный летчик пострадал в результате стрельбы в Воронеже Информация о ранении летчика во время стрельбы в Воронеже оказалась фейком Unsplash

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В Воронеже неизвестный открыл стрельбу по военному летчику. Пострадавший якобы находится в больнице в тяжелом состоянии. «360» узнал, так ли это на самом деле.

Фейк

В СМИ распространилась информация о том, что якобы в Воронеже в результате стрельбы военный летчик получил ранение. Появлялись и сообщения о том, что в военнослужащего стрелял диверсант.

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Правда

В правительстве Воронежской области заявили, что информация о ранении летчика, который «закрыл собой детей», не соответствует действительности. Также представитель региональных властей добавил, что, по данным оперативных служб и правоохранительных органов, подобных инцидентов в Воронеже в последнее время не фиксировали.

Как выяснилось, всю историю поднял автор Telegram-канала Fighterbomber, которому сообщили «об инциденте с военным летчиком». Он попытался найти больше сведений и в итоге добрался непосредственно до источника информации, коим оказалась девушка давнего друга автора (женщина якобы была сестрой расстрелянного летчика). Выяснилось, что не было никакого военного, раненного в результате перестрелки в Воронеже. Женщина все придумала от начала и до конца, всю историю со всеми подробностями.

Автор Telegram-канала осознал, что его ввели в заблуждение, а он недостаточно перепроверил информацию и опубликовал ее. Он попросил прощения у представителей властей и правоохранительных органов за неосознанно выпущенную «утку» и заявил, что готов понести наказание.

Таким образом, информация о том, что в Воронеже в результате ЧП ранили военного летчика, оказалась недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.