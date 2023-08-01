Происшествия 01 августа 2023, 15:37 Фейк: влетевший в квартиру беспилотник взорвался на северо-западе Москвы Взрыв духовки в квартире на северо-западе Москвы приняли за детонацию влетевшего дрона РИА «Новости»

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Сообщения СМИ о взрыве влетевшего в квартиру в московском районе Строгино беспилотника опровергла владелица жилплощади. Она пояснила, что расположенная на кухне духовка треснула и загорелась из-за неисправности.

Фейк

Влетевший в квартиру дома на улице Твардовского беспилотник взорвался в помещении.

Правда

Взрыв в квартире на северо-западе Москвы действительно произошел. Но с беспилотными летательными аппаратами он никак не связан. Владелица жилплощади заявила, что в квартире взорвался духовой шкаф из-за неисправности. Детонация привела к пожару, и женщина вызвала на место спасателей.

Таким образом, информация о том, что московском районе Строгино в квартиру на улице Твардовского через окно влетел беспилотник и взорвался, недостоверна. В реальности в квартире оказался неисправен духовой шкаф, который треснул и воспламенился.

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