01 августа 2023, 15:37
Фейк: влетевший в квартиру беспилотник взорвался на северо-западе Москвы
Взрыв духовки в квартире на северо-западе Москвы приняли за детонацию влетевшего дрона
Сообщения СМИ о взрыве влетевшего в квартиру в московском районе Строгино беспилотника опровергла владелица жилплощади. Она пояснила, что расположенная на кухне духовка треснула и загорелась из-за неисправности.
Фейк
Влетевший в квартиру дома на улице Твардовского беспилотник взорвался в помещении.
Правда
Взрыв в квартире на северо-западе Москвы действительно произошел. Но с беспилотными летательными аппаратами он никак не связан. Владелица жилплощади заявила, что в квартире взорвался духовой шкаф из-за неисправности. Детонация привела к пожару, и женщина вызвала на место спасателей.
Таким образом, информация о том, что московском районе Строгино в квартиру на улице Твардовского через окно влетел беспилотник и взорвался, недостоверна. В реальности в квартире оказался неисправен духовой шкаф, который треснул и воспламенился.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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