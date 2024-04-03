Происшествия 03 апреля 2024, 18:47 Фейк: в центре Москвы сорвался лифт с девушкой и ее собакой Данные о падении лифта на Малой Калитниковской улице в Москве не подтвердились Freepik

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В Сети появилась информация о падении лифта в доме на Малой Калитниковской улице в Москве. «360» проверил это сообщение.

Фейк

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В Москве на Малой Калитниковской улице в доме № 20, корпус 2, сорвался лифт вместе с 17-летней девушкой и ее собакой. Информацию об этом распространили в соцсетях и пабликах.

Правда

На самом деле выяснилось, что срыва лифта не было. По данным «Мослифта», дежурная бригада приехала в течение 25 минут, которые соответствуют нормативным требованиям, и девушка со своим питомцем не пострадали.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа Москвы. Там заявили, что речь шла о проблемах с подъемным механизмом.

Лифт был установлен в доме в декабре 2023 года. Причиной застревания стал скрытый дефект дверей шахты. Организация выставит претензию заводу-изготовителю.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.