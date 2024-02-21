Эксклюзив 21 февраля 2024, 13:01 Фейк: в техникуме Татарстана планировали теракт Данные о готовящемся теракте в техникуме в Альметьевске не подтвердились

Читать 360tv в

В Сети распространилась информация о том, что в Альметьевском политехническом техникуме в Татарстане якобы готовится теракт. В том, так ли это, разобрался «360».

Фейк

В соцсетях появилось сообщение, якобы распространенное организатором теракта. Он назвал точную дату и время «массового расстрела учащихся и учителей» и объяснил, что техникум «испортил ему жизнь». Письма стали приходить студентам по электронной почте и в мессенджерах.

Правда

Администрация Альметьевского района попросила сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Она сообщила, что правоохранители провели полный осмотр здания и не обнаружили ничего опасного. Власти пояснили, что без официального подтверждения сведения о теракте не имеют смысла. На всякий случай студентов техникума на сутки перевели на дистанционное обучение.

Таким образом, информация о готовящихся массовых убийствах оказалась недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.