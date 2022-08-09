Фейк: в Сакском районе Крыма объявили всеобщую эвакуацию

В Сети появились данные о том, что власти Сакского района Крыма объявили всеобщую эвакуацию после взрывов в Новофедоровке. «360» выяснил, как обстоит ситуация на самом деле.

Фейк

Информация об эвакуации в Сакском районе распространилась в украинских Telegram-каналах. Сообщается, что такая мера связана с происшествием на аэродроме возле Новофедоровки.

Правда

Эвакуацию во всем районе не объявляли — она коснется лишь части людей, живущих в районе войсковой части, где произошла детонация авиабоеприпасов. Их вывозят в безопасное место. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Он несколько раз подчеркнул, что речи о всеобщей эвакуации нет.

Таким образом, информация о всеобщей эвакуации не соответствует действительности.

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