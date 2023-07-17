17 июля 2023, 14:53
Фейк: в результате ЧП повредили опору Крымского моста
Минтранс России и видео с места ЧП на Крымском мосту не подтвердили повреждение опоры
Несколько Telegram-каналов сообщили, что во время ЧП на Крымском мосту повредили опору. Официальный комментарий Минтранса России и видео с места событий показали, что эта информация недостоверная.
Фейк
На данный момент Telegram-каналы привели разрозненную информацию о разрушениях Крымского поста, полученных в результате теракта 17 июля. Пристальное внимание уделили якобы поврежденным опорам конструкции.
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Правда
Первые видеофрагменты в распоряжении официальных СМИ, например «Известий», позволили сделать вывод о том, что мост не получил серьезных повреждений, все его опоры остались целыми.
По заявлению Минтранса России, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. Информацию о повреждении опор в ведомстве не подтвердили. На данном этапе продолжается обследование состояния моста.
Таким образом, информация о том, что в результате ЧП на Крымском мосту повреждена опора, недостоверна. Профильные ведомства после первичного осмотра заявили о том, что опоры моста не повреждены.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
Крымский мост
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ЧП на Крымском мосту
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