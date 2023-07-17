Происшествия 17 июля 2023, 14:53 Фейк: в результате ЧП повредили опору Крымского моста Минтранс России и видео с места ЧП на Крымском мосту не подтвердили повреждение опоры РИА «Новости»

Читать 360tv в

Несколько Telegram-каналов сообщили, что во время ЧП на Крымском мосту повредили опору. Официальный комментарий Минтранса России и видео с места событий показали, что эта информация недостоверная.

Фейк

На данный момент Telegram-каналы привели разрозненную информацию о разрушениях Крымского поста, полученных в результате теракта 17 июля. Пристальное внимание уделили якобы поврежденным опорам конструкции.

Реклама

Правда

Первые видеофрагменты в распоряжении официальных СМИ, например «Известий», позволили сделать вывод о том, что мост не получил серьезных повреждений, все его опоры остались целыми.

По заявлению Минтранса России, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. Информацию о повреждении опор в ведомстве не подтвердили. На данном этапе продолжается обследование состояния моста.

Таким образом, информация о том, что в результате ЧП на Крымском мосту повреждена опора, недостоверна. Профильные ведомства после первичного осмотра заявили о том, что опоры моста не повреждены.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.