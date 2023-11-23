Происшествия 23 ноября 2023, 18:45 Фейк: в Лыткарине произошел мощный взрыв Администрация Лыткарина опровергла взрыв в городском округе РИА «Новости»

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По Telegram-каналам разошлось любительское видео, на котором якобы запечатлели момент взрыва в Лыткарине после диверсии и прилета беспилотника. Однако причиной световой вспышки оказалось ЧП на электроподстанции из-за нарушения норм безопасности.

Фейк

В Telegram-канале украинского агентства УНИАН опубликовали кадры, снятые из окон частных квартир в Лыткарине. На видео попала некая вспышка. Авторы публикации заявили, что она произошла в результате диверсии и атаки БПЛА.

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Правда

Администрация городского округа Лыткарино опровергла данную трактовку информации и объяснило причину световой вспышки и ЧП на подстанции «Россети».

Муниципальные власти пояснили что в 01:12 23 ноября кран на гусеничном ходу, передвигавшийся с нарушением норм безопасности с поднятой стрелой, повредил воздушную линию электропередач.

«В результате было нарушено электроснабжение части потребителей городских округов Ленинский, Жуковский, Домодедово», — отметили в администрации.

Электроснабжение оперативно восстановили: через 38 минут специалисты компании «Россети Московский регион» запустили его по резервной схеме.

Таким образом, информация о том, что в Лыткарине произошел мощный взрыв по причине диверсии или прилета беспилотника, недостоверна. В действительности причиной аварии на подстанции стало нарушение норм безопасности водителем крана. При передвижении стрела машины повредила воздушную линию электропередач, что и вызвало вспышку, которая визуально напоминала взрыв.

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