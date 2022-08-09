Фейк: в Крыму ввели режим ЧП после взрывов в Новофедоровке

В Сети распространилась информация о введении режима чрезвычайного положения в Крыму. «360» выяснил, что эти данные не соответствуют действительности.

Фейк

Сведения о режиме ЧП в Крыму из-за якобы удара по аэродрому возле Новофедоровки появились в украинских Telegram-каналах. Опубликовали даже «указ президента» о введении соответствующего режима на 60 суток.

Правда

В Минобороны России уже назвали причину происшествия на военном аэродроме Саки — случилась детонация нескольких авиационных боеприпасов на обвалованной площадке хранения. В ведомстве уточнили, что авиационная техника не повреждена. Площадка хранения боеприпасов, где произошла детонация, огневому воздействию не подвергалась, то есть не попадала под артиллерийский, ракетный или какой бы там ни было удар. В Минздраве уточнили, что пострадали пять человек, травмы четверых из них — легкие.

Чрезвычайное положение в Крыму не вводится. В интернете распространяется изображение документа без подписи под номером 536, но такого документа на портале правовой информации нет, последний документ — под номером 535 — «О чрезвычайном и полномочном после Российской Федерации в Королевстве Бахрейн».

К тому же информацию о введении чрезвычайного положения опроверг советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков.

Таким образом, документ о введении ЧП в Крыму является фейком.

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