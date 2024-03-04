Происшествия 04 марта 2024, 13:12 Фейк: в Крыму уничтожили нефтебазу и нанесли колоссальный ущерб инфраструктуре Силы ПВО отбили массированную атаку 38 БПЛА на Крым, пожар на нефтебазе потушили Freepik

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Украинские паблики сообщили об ударе по нефтебазе около Феодосии в ночь на 3 марта. Несколько беспилотников якобы нанесли инфраструктуре Крыма колоссальный ущерб. Российские военные отбили атаку, информация о разрушениях оказалась недостоверной.

Фейк

Вследствие массированной атаки БПЛА на Крым уничтожили нефтебазу в Феодосии, сообщили украинские паблики и оппозиционные Telegram-каналы. Убытки назвали колоссальными.

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Правда

В ночь на 3 марта на Крым ВСУ действительно направили 38 дронов. Но силы ПВО отбили атаку. Из-за повреждения дорожного полотна перекрыли трассу «Таврида» и организовали реверсивное движение.

Минобороны России сообщило об успешном уничтожении всех 38 БПЛА противника над территорией Крыма. Информацию об этом продублировали представители местных властей. На нефтебазе, которая могла стать основной целью налета дронов, произошло возгорание, которое оперативно потушили, поэтому говорить о поражении нефтебазы и колоссальных разрушениях инфраструктуры нельзя.

Таким образом, информация о том, что в результате атаки украинских дронов повредили нефтебазу в Феодосии и нанесли значительный ущерб, недостоверна. Все 38 дронов уничтожили, разрушений и пострадавших в Феодосии нет.

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