Происшествия 22 февраля 2024, 15:53 Фейк: в Херсонской области убили губернатора Владимира Сальдо Информация о гибели главы Херсонской области Сальдо оказалась фейком РИА «Новости»

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В Сети появилась информация об убийстве губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. «360» выяснил, так ли это на самом деле.

Фейк

Новости о том, что в Херсонской области якобы убили главу региона Владимира Сальдо, появились в различных украинских пабликах и Telegram-каналах вечером 21 февраля.

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Правда

Пресс-служба губернатора в комментарии РИА «Новости» опровергла информацию о смерти главы региона. Сведения о гибели Сальдо назвали ложью, которую распространяет Украина.

«Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими сообщениями о его гибели», — добавили в пресс-службе.

Слухи о смерти Владимира Сальдо распространялись неоднократно. Каждый раз источником недостоверных сведений была украинская сторона. Цель таких сообщений — запугивание жителей новых регионов России, особенно с учетом предстоящих выборов президента. Террор является фирменной чертой украинских властей.

Таким образом, и на этот раз информация о гибели губернатора Херсонской области Сальдо оказалась недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.