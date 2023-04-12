Происшествия 12 апреля 2023, 14:39 Фейк: в Екатеринбурге упал небольшой метеорит Сообщения СМИ о падении небольшого метеорита под Екатеринбургом оказались фейком Pxhere

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В Сети распространили фейки о том, что под Екатеринбургом в ночь на 12 апреля упал небольшой метеорит. Позже СМИ заявили, что он оставил за собой огненные круги. «360» выяснил подробности.

Фейк

Под Екатеринбургом упал небольшой метеорит — момент удалось заснять на видео. Позже Telegram-каналы уточнили, что падение небесного тела якобы вызвало пожар и оставило огненные круги.

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Правда

На самом деле в Екатеринбурге не падал метеорит. Согласно расследованию Telegram-канала «Осторожно новости», эти видео стали частью вирусной кампании в рамках празднования в России Дня космонавтики.

Все ролики с реакцией жителей СМИ получили от SMM-специалистов, местных актеров, операторов и их знакомые. Героем одного из таких роликов стал 21-летний актер Никита С. Через некоторое время его девушка опубликовала в соцсетях пост, который подписала: «Создаю инфоповоды из пустоты». Она удалила его после того, как с ней связались журналисты, а потом избавилась и от своего канала.

Некоторые СМИ создали фейк на фейке. Авторы канала «За гранью/Новости войны» присоединили к постановочному видео о метеорите кадры с пожара, который произошел в Ростове в 2020 году. Тогда огонь охватил пустырь из-за неосторожно обращения с пиротехникой.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.