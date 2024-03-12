12 марта 2024, 16:02
Фейк: в Белгородской области упал самолет Су-27
Информацию о крушении самолета Су-27 в Белгородской области опровергли
В соцсетях появилась информация, что над Валуйским лесом в Белгородской области сбили, предположительно, истребитель четвертого поколения Су-27. Однако эти сведения оказались недостоверными.
Фейк
В социальных сетях распространили сообщения о том, что якобы над Валуйским лесом в Белгородской области сбили военный самолет, предположительно, Су-27.
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Якобы местные жители слышали взрыв, а затем загорелся лес. Посты сопроводили фрагментом видео продолжительностью четыре секунды и фотографией, на которой отсутствует описываемый объект и виден только дым.
Правда
Власти Валуйского округа Белгородской области опровергли эту информацию. Глава округа Алексей Дыбов в своем Telegram-канале заявил, что фото сделали не в Белгородской области.
«Информация не соответствует действительности, данное фото взято из интернета и к нашему округу не имеет отношения» — отметил чиновник.
Таким образом, информация о том, что в районе Валуйского леса упал самолет, недостоверна.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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