Происшествия 22 мая 2023, 21:03 Фейк: в Белгородской области составили ориентировку на вооруженных украинских диверсантов Ориентировка на вооруженную украинскую ДРГ в Белгородской области оказалась фальшивкой Pxhere

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В Сети появилась информация о том, что в Белгородской области составили ориентировку на вооруженную украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Однако распространяемая фотография якобы постановления не соответствует требованиям официальной документации.

Фейк

Ориентировку о диверсантах начали распространять в различных пабликах. В «документе» от имени майора полиции указали, что в регионе разыскивают черную иномарку Volkswagen Transporter без номерных знаков. В машине якобы находятся пять одетых в черную форму с бронезащитой и тактическими рюкзаками мужчин с автоматами, имеющих отношение к украинской ДРГ.

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Правда

В реальности ориентировка об украинских диверсантах не что иное, как фальшивка. В якобы официальном документе допущено огромное количество ошибок. Кроме того, неверно указаны фамилия и должность составителя ориентировки: генерал-майор Умнов представлен майором. А в его фамилии перепутана буква — Умпов вместо Умнов. В официальных документах подобные ошибки недопустимы.

К тому же губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил проникновение ДРГ на территорию Грайворонского округа. Он сообщил, что для ликвидации украинских диверсантов туда прибыли российские военные, бойцы Росгвардии и пограничники ФСБ России. Большая часть жителей приграничных сел и райцентра, куда попала ДРГ, уже покинули территорию.

Таким образом, информация о появлении ориентировки на вооруженных украинских диверсантов Белгородской области недостоверна. Данный «документ» является фальшивкой, которая призвана посеять панику среди населения.

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