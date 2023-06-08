Происшествия 08 июня 2023, 19:14 Фейк: украинцы спасли животных после ЧС на Каховской ГЭС Украинские паблики тиражируют фейковые фото о спасении животных после ЧС на Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Украинские Telegram-каналы начали распространять недостоверные фотографии о спасении животных после разрушения Каховской ГЭС. Снимки прошлых лет взяли из разных зарубежных источников.

Фейк

Украинцы якобы занялись спасением животных из воды после ЧП на Каховской ГЭС. Информацию об этом проиллюстрировали фотографиями, которые вызывают сочувствие. Telegram-канал «Хроника распада империи» опубликовал снимок мальчика, спасающего щенка. Паблик «Труха Херсон» показал фото собак, которых вот-вот затопит.

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Правда

В действительности эти фотографии не имеют никакого отношения к нынешней ситуации в Херсонской области. Хотя проблема с гибелью животных после затопления территорий в результате разрушения Каховской ГЭС стоит действительно остро.

Фотографию мальчика со щенком сделали в мае 2014 года во время наводнения в Сербии. Этим снимком часто иллюстрируют многочисленные посты о милосердном отношении человека к животным. Гибнущих во власти водной стихии собак сняли год назад в Таиланде.

Реальные кадры спасения питомцев после взрыва Каховской ГЭС опубликовала Readovka.

Таким образом, информация из украинских источников, которые распространяют фотографии спасения животных после ЧП на Каховской ГЭС, недостоверна. Кадры сделаны в прошлые годы в Сербии и Таиланде.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.