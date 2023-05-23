Происшествия 23 мая 2023, 17:06 Фейк: украинские диверсанты взорвали ядерный объект «Белгород-22» Сообщения о подрыве ядерного объекта «Белгород-22» назвали частью информационной атаки РИА «Новости»

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После нападения группы украинских диверсантов на Белгородскую область в социальных сетях распространили информацию о взрыве ядерном военном объекте «Белгород-22». Данные опровергли власти региона и объяснили, что все это стало частью информационной кампании, чтобы заставить жителей паниковать.

Фейк

Пользователи социальных сетей начали делиться видео с кадрами поднимающихся клубов дыма в сельской местности. В подписи к ролику указали, что съемку провели около военного ядерного объекта «Белгород-22» во время нападения на регион украинской националистической группировки. Якобы диверсанты повредили помещение, что привело к распространению радиации.

Правда

Радиационный фон в Белгородской области не изменился ни во время атаки украинских диверсантов ни после их ликвидации. Это можно посмотреть на специальном сайте. Власти региона опровергли сообщения, что ядерный объект получил какие-либо повреждения в результате незаконной атаки украинских боевиков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что кроме нападения украинских диверсантов регион пережил настоящую информационную атаку, направленную на панику среди населения.

«Танки в Белгородской области. Моя жена в аэропорту с вещами — точно чья-то жена, но точно не моя. Ядерная катастрофа. Эвакуация Шебекина и Белгорода. Звонки моим помощникам с требованиями, чтобы я прекратил активность в Грайвороне. Штурм каких-то жителей, каких-то бомбоубежищ», — перечислил он количество распространяемых фейков.

Гладков подчеркнул, что против региона развернули настоящую информационную войну, чтобы запугать жителей.

Источником распространения недостоверной информации среди российских пользователей социальных сетей мог быть Центр информационно-психологических спецопераций ВСУ.

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