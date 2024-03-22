Происшествия 22 марта 2024, 14:45 Фейк: украинские боевики атаковали военный объект в Белгороде Атака украинских боевиков по военному объекту в Белгороде оказалась фейком Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Украинский паблик сообщил об ударе боевиков «Легиона „Свобода России“»* по военному объекту в Белгороде и гибели 14 человек. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

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Telegram-канал «Всевидящее ОКО | Новини Україна» опубликовал пост о том, что утром 21 марта движение «Легион „Свобода России“* якобы нанесло удар по военному объекту в Белгороде. В результате погибли девять военнослужащих Вооруженных сил России и пять представителей белгородской теробороны.

Правда

Украинским боевикам удалось обстрелять лишь мирные кварталы и ранить гражданских. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом утром 21 марта действительно сработала система ПВО. В результате атаки пять человек получили ранения.

В Белгороде повредили более 30 квартир в шести многоэтажках. В одном из домов осколки снаряда прилетели на верхние этажи, существовала угроза обрушения балкона. Повредили фасадное остекление в «Белгород Арене», пробили кровлю и плиту перекрытия, выбили окна в одном из корпусов образовательного учреждения. Также в городе зафиксировали повреждение линии электропередачи, временно без света оставались порядка пяти тысяч жителей. По предварительным данным, повредили 10 автомобилей.

В Белгородском районе в результате воздушной атаки в поселке Дубовое пострадали пять частных домов и два автомобиля, в селе Новая Деревня — ограждение дома, в поселке Майский — четыре домовладения и одна машина. Также в Майском осколки снаряда упали на парковку.

Информация о том, что «Легион „Свобода России“*» нанес удар по военному объекту в Белгороде, в результате которого погибли 14 человек, является фейком. Украинские боевики 21 марта пытались атаковать Белгород, но в результате пострадали пять горожан, а также мирные объекты, включая многоквартирные, частные дома и спортивный комплекс «Белгород Арена».

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

* Украинское военизированное объединение «Легион „Свобода России“» внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено в России.