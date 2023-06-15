15 июня 2023, 12:38
Фейк: целую партию «сидра-убийцы» на несколько дней забыли на улице в Краснодаре
Бесхозную партию «Мистера Сидра», найденную на улице в Краснодаре, быстро забрала полиция
Недавно в Telegram распространилась информация о том, что в Краснодаре нашли бесхозную партию сидра, от отравления которым погибли больше 30 человек, и алкоголь до сих пор валяется на улице. «360» нашел доказательства того, что это не так.
ФейкО том, что в Краснодаре около заброшенной продуктовой базы находится несколько коробов с продукцией ООО «Анди» — производителя «Мистера Сидра», написал Mash 13 июня. Якобы об этом сообщили в полицию еще 10 июня, но опасный алкоголь так и остался на улице. Авторы канала заявили также, что за бесхозными запасами спиртного никто так и не приехал и местные жители потихоньку разбирают продукцию из коробов.
Правда
В управлении на транспорте МВД России по ЮФО опровергли информацию о том, что брошенная продукция до сих пор находится на продуктовой базе. По сообщению ведомства, продукцию изъяли еще 10 июня, сразу после обращения граждан, для проведения экспертизы и установления собственника.Таким образом, информация о том, что в Краснодаре на заброшенной продуктовой базе до сих пор лежит партия ядовитого сидра, недостоверна.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
Фейковые новости
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