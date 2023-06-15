Происшествия 15 июня 2023, 12:38 Фейк: целую партию «сидра-убийцы» на несколько дней забыли на улице в Краснодаре Бесхозную партию «Мистера Сидра», найденную на улице в Краснодаре, быстро забрала полиция

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Недавно в Telegram распространилась информация о том, что в Краснодаре нашли бесхозную партию сидра, от отравления которым погибли больше 30 человек, и алкоголь до сих пор валяется на улице. «360» нашел доказательства того, что это не так.

Фейк

Правда

В управлении на транспорте МВД России по ЮФО опровергли информацию о том, что брошенная продукция до сих пор находится на продуктовой базе. По сообщению ведомства, продукцию изъяли еще 10 июня, сразу после обращения граждан, для проведения экспертизы и установления собственника.

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