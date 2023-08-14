Происшествия 14 августа 2023, 12:18 Фейк: трассу «Таврида» перекрыли из-за прилета снарядов по полигону Причиной перекрытия трассы «Таврида» назвали пожар на военном полигоне Крыма РИА «Новости»

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Украинские Telegram-каналы в середине июля вбросили информацию, что перекрытие трассы «Таврида» в Крыму связано с прилетами боеприпасов. Но настоящей причиной ограничения движения транспорта стал пожар на военном полигоне. Причины возникновения огня пока неизвестны.

Фейк

Крымскую федеральную трассу «Таврида» закрыли для транспорта после прилетов снарядов по военному полигону. Такие сообщения разошлись по украинской сетке Telegram-каналов 19 июля.

Правда

Закрытие трассы «Таврида» в Кировском районе Крыма связано с пожаром на военном полигоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он подчеркнул что распространившееся пламя привело к детонации боеприпасов.

В результате происшествия никто не пострадал, а местных жителей временно вывезли в пункты временного размещения.

«Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы», — написал Аксенов.

Движение по трассе «Таврида» восстановили за сутки. Пожар на военном полигоне оперативно потушили, а эвакуированных жителей вернули в их дома.

Таким образом, информация о том, что трассу «Таврида» перекрыли из-за удара по военному полигону, недостоверна. Причиной закрытия дороги стал пожар, который привел к детонации боеприпасов. Для того, чтобы не допустить жертв среди населения, власти Крыма создали зону безопасности и перекрыли федеральную трассу на время тушения пожара.

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