Фейк: срочники погибли в ночном пожаре в Долгопрудном

В Сети распространилась информация о том, что ночью в Долгопрудном при пожаре якобы погибли солдаты-срочники. «360» разобрался и выяснил, что это не так.

Фейк

Новость о гибели срочников при пожаре в Подмосковье появилась в украинских Telegram-каналах. Сообщалось, что «горела деревянная казарма с военными».

Правда

Пожар в ночь на 11 августа действительно произошел, но ни погибших, ни пострадавших не было. Возгорание случилось на улице Восточной, напротив дома № 33. Как стало известно ТАСС, там действительно находится войсковая часть. Из нее эвакуировали 50 человек, писал РЕН ТВ.

Сообщение поступило в МЧС в 01:15, площадь горения составила 1200 квадратных метров, рассказали «360» в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«Пострадавших и погибших нет. Привлечены 37 человек и девять единиц техники, из МЧС — 20 человек и пять единиц техники. Причина пожара устанавливается. В 03:03 его локализовали, в 04:56 — ликвидировали», — добавили в ведомстве.

Таким образом, распространяемая в украинских пабликах информация о гибели срочников недостоверна.

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