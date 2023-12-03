Происшествия 03 декабря 2023, 19:06 Фейк: сериал «Слово пацана» спровоцировал убийство подростка в Иркутске Данные об убийстве школьника в Иркутске из-за сериала оказались фейком Unsplash

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В Сети распространились сообщения о том, что убийство 15-летнего подростка в Иркутске совершили фанаты сериала «Слово пацана», которые якобы подражали главным героям фильма. В ситуации разобрался «360».

Фейк

В соцсетях публиковались посты, в которых недавнее убийство школьника связывалось с популярным российским сериалом. В сообщениях указывалось, что злоумышленники пошли на убийство, якобы вдохновившись кинокартиной.

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Правда

На самом деле никакой связи между преступлением и сериалом «Слово пацана» не было. Посты о влиянии многосерийного фильма на убийство публиковали ради «хайпа», чтобы набрать больше просмотров на волнующей теме. Отсутствие связи между сериалом и гибелью подростка подтвердила детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева.

Сообщения о влиянии многосерийного фильма на убийство опровергло и МВД по региону. В ведомстве пояснили, что правоохранители уже задержали подозреваемого и выяснили в ходе допроса, что «Слово пацана» он не смотрел.

Информация о том, что сериал «Слово пацана» спровоцировал подростка на убийство сверстника, является фейком. По словам подозреваемого в преступлении, он даже не смотрел вышеупомянутую ленту.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.