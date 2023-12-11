Происшествия 11 декабря 2023, 16:40 Фейк: самолет с радиоактивным грузом аварийно сел в аэропорту Внуково Авиакомпания Utair опровергла посадку самолета с опасным грузом во Внукове РИА «Новости»

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Информация, что самолет с опасным грузом на борту якобы аварийно приземлился в аэропорту Внуково, оказалась недостоверной. Это сообщение опровергла пресс-служба авиакомпании Utair.

Фейк

В нескольких Telegram-каналах появилась новость, что самолет Utair, выполнявший рейс из Ханты-Мансийска, будто бы экстренно сел во Внукове из-за неисправности шасси в ночь на 11 декабря. По данным Telegram-канала Baza, на борту воздушного судна находились 104 пассажира, пять членов экипажа, а также 19 килограммов радиоактивного вещества.

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Правда

На самом деле аварийной посадки борта из Ханты-Мансийска не было. При взлете рейса Utair из Москвы в Ханты-Мансийск экипаж заметил, что закрылки убрались несинхронно, указали в Telegram-канале Aviaincident. В связи с этим пилоты решили выработать топливо и вернуться в аэропорт вылета — Внуково.

Хотя объявлялась тревога кода «Синий», посадка прошла благополучно, в штатном режиме. Траекторию полета лайнера можно увидеть с помощью специального сервиса.

Что касается радиоактивного груза, пресс-служба Utair сообщила, что на борту находился груз для онкологической больницы, помещенный в надлежащую упаковку, стандартную для авиаперевозок по всему миру. Перевозка груза была официально оформлена и безопасна для пассажиров и экипажа, отметили в авиакомпании.

Таким образом, информация, что в аэропорту Внуково в ночь на 11 декабря экстренно сел самолет с радиоактивным грузом, является недостоверной.

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