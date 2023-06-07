Происшествия 07 июня 2023, 14:20 Фейк: Россия специально подняла уровень воды в Каховском водохранилище и не открыла ворота Россия не поднимала уровень воды в Каховском водохранилище до рекордных значений РИА «Новости»

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Украинский паблик обвинил Россию в намеренном поднятии уровня воды в Каховском водохранилище до рекордных отметок. Анализ графика доказал, что эта информация фейковая.

Фейк

Незадолго до подрыва Каховской ГЭС российская сторона намеренно подняла уровень воды до рекордных 17,5 метра и не открывала ворота. Об этом заявил Telegram-канал «Ищи своих», приложив график.

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Правда

В действительности после изучения графика подъема и сброса воды на сайте французского спутникового мониторингового агентства Hydroweb стало понятно, что ее уровень начал медленный подъем с середины февраля. В марте он сохранялся некоторое время на отметке 14,6 метра, затем в течение двух месяцев произошел еще подъем, до пика 17,5 метра к 21 мая, и вновь спуск — до 17,26 метра к 6 июня.

Эти данные подтвердило РИА «Новости». Анализ показал ряд причин подъема воды: половодье и неконтролируемый сброс воды с ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, которые находятся выше по Днепру под контролем Киева, а также обстрелы Каховской гидроэлектростанции со стороны Украины.

Таким образом, информация о том, что незадолго до подрыва Каховской ГЭС российская сторона намеренно подняла уровень воды до рекордных 17,5 метра и не открывала ворота, недостоверна. В действительности подъем воды происходил на большом временном промежутке и стал следствием сразу нескольких факторов.

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