Происшествия 10 августа 2023, 14:53 Фейк: промзону в Домодедове атаковали дроны ВСУ Информация об атаке украинских дронов на промзону в Домодедове оказалась фейком

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В сети появилась информация об атаке украинских дронов на промзону в Домодедове. Сообщения сопроводили записью, на которой виден столб дыма. После проверки выяснилось, что данные об атаке не соответствуют действительности.

Фейк

Украинские паблики и ТГ-каналы, в частности советник главы МВД страны Антон Геращенко, опубликовали информацию, что город Домодедово в ночь на 10 августа атаковали БПЛА. В результате атаки, по версии украинских источников, произошел крупный пожар. На записи, сопровождающей сообщения, можно увидеть плотный столб дыма в этом районе.

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Правда

На самом деле в селе Константиново ночью произошел пожар на станции технического обслуживания, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС. Адрес пожара: городской округ Домодедово, село Константиново, Объездное шоссе, владение 1, строение 1. Площадь горения достигала 1,2 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

В ночь на 10 августа атаку беспилотников отразили над Калужской и Московской областями. Оба БПЛА, которые летели в направлении Москвы, уничтожили средствами ПВО. Один — над Малоярославским районом Калужской области, а второй — над Одинцовским округом.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.