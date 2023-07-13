Происшествия 13 июля 2023, 14:10 Фейк: при пожаре в Свердловской области погибли 40 человек Пресс-служба МЧС

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Серьезный пожар произошел в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области. Там пламя из леса перекинулось на жилые постройки. Информация о большом количестве погибших стала распространяться в Сети. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Ресурс SMBET написал, что в результате ЧП в Шайдурихе погибли 40 человек. Режим ЧС в этом населенном пункте ввели действительно из-за масштабного пожара. Огонь уничтожил там свыше 40 зданий, среди них — 13 дач.

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Правда

Однако информация о жертвах серьезно преувеличена. Пожар развивался стремительно, большинство местных жителей (290 из 365) эвакуировали. РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщало, что при разборе завалов спасатели обнаружили тело женщины. Позже информацию о погибшей подтвердили власти региона. Известно о двух пострадавших, они получили ожоги.

Таким образом, сведения о том, что в Шайдурихе при масштабном природном пожаре, который перекинулся на село, погибли 40 человек, оказались фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.