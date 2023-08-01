Происшествия 01 августа 2023, 18:31 Фейк: пожар произошел в женской консультации на улице Плещеева в Москве Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщение о пожаре в женской консультации РИА «Новости»

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Новость о пожаре в женской консультации в столичном районе Бибирево оказалась недостоверной. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о происшествии.

Фейк

Telegram-канал Mash написал, что в женской консультации № 2 ГКБ имени А. К. Ерамишанцева на улице Плещеева в Москве якобы загорелся потолок на пятом этаже. По данным авторов канала, причиной стало короткое замыкание. Людей экстренно эвакуировали из здания, указал Mash.

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Правда

Департамент здравоохранения Москвы в комментарии РИА «Новости» опроверг информацию о возгорании и пожаре в женской консультации. В пресс-службе ведомства назвали эту новость не соответствующей действительности.

В одном из помещений женской консультации № 2, занимающей первый этаж здания ГКБ имени А. К. Ерамишанцева, произошло задымление. Из-за этого сработали противопожарные системы, разъяснили в департаменте.

Место происшествия обследовали сотрудники экстренных служб. Предварительной причиной случившегося назвали неисправность светильника.

Пациентов и работников медучреждения временно эвакуировали, пока экстренные службы проверяли помещение и устраняли последствия. При задымлении никто не пострадал.

«В настоящий момент женская консультация приступает к работе в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.

Таким образом, информация о пожаре в женской консультации № 2 ГКБ имени А. К. Ерамишанцева на улице Плещеева в Москве недостоверна. На самом деле в помещении случилось задымление из-за неисправного светильника, поэтому сработали противопожарные системы. Проблему устранили, и медицинское учреждение начинает работать в штатном режиме.

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