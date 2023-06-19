Происшествия 19 июня 2023, 13:29 Фейк: партизаны подожгли строящееся здание военного госпиталя в Брянске Новость о поджоге партизанами здания военного госпиталя в Брянске оказалась фейком Freepik

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Партизаны не поджигали строящееся здание военного госпиталя в Брянске 18 июня. На самом деле огонь вспыхнул по другой причине.

Фейк

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал в своем Telegram-канале видео со столбом дыма, поднимающегося со строительной площадки военного госпиталя. Украинский госдеятель предположил, что на месте происшествия «поработали партизаны».

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Правда

В реальности партизаны или какие-либо диверсанты не имеют отношения к пожару в Брянске. В экстренных службах ТАСС сообщили, что причина возгорания в другом.

«При заливке битумом плит произошло возгорание. Пожарные тушат. Причины установят соответствующие службы», — указали в сообщении.

В экстренных службах подчеркнули, что сторонних причин пожара нет. Позднее огонь потушили, сведений о пострадавших не поступало.

Таким образом, информация, что в Брянске партизаны подожгли строящееся здание военного госпиталя, недостоверна. В действительности на строительной площадке произошло возгорание в результате заливки плит битумом.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.