Происшествия 09 апреля 2024, 13:37 Фейк: обрушение моста в Смоленской области сняли на видео Видео обрушения моста в Амурской области 5 лет назад приняли за ЧП в Вязьме РИА «Новости»

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В интернете распространили видео якобы обрушения Панинского моста в Вязьме в Смоленской области. Информация оказалась недостоверной, так как на запись попала авария на мосту в городе Свободный в Амурской области пять лет назад.

Фейк

Вечером 8 апреля стало известно о повреждении Панинского моста в городе Вязьма. Telegram-каналы распространили видео, на котором грузовик выехал на переезд, и два пролета моста над железной дорогой обрушились.

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Правда

В момент аварии по Панинскому мосту двигались два автомобиля — грузовой и легковой. Они рухнули вниз вместе с дорожным полотном. На место событий выехал губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В Telegram-каналах опубликовали архивное видео, не имеющее отношения к событиям 8 апреля 2024 года. В объектив попало обрушение моста в городе Свободный на территории Амурской области. Оно произошло пять лет назад из-за того, что на мост выехал тяжелый грузовик. Пострадал водитель, его госпитализировали.

Таким образом, за видео обрушения моста в Вязьме в Смоленской области приняли запись ЧП в городе Свободный в Амурской области пятилетней давности.

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