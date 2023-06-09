Происшествия 09 июня 2023, 17:42 Фейк: неизвестный беспилотник заметили 6 июня около аэропорта Сочи Оперативный штаб Краснодарского края не получал данные о беспилотнике около аэропорта Сочи РИА «Новости»

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Сообщения о появлении неизвестного беспилотника в районе международного аэропорта Сочи разошлись по социальным сетям и Telegram-каналам в минувший вторник, 6 июня. Эту информацию опровергли в оперативном штабе Краснодарского края.

Фейк

Беспилотник без опознавательных знаков заметили около аэропорта Сочи в минувший вторник, 6 июня. Об этом со ссылкой на источники сообщил Telegram-канал Shot. Авторы подчеркнули, что сообщение о дроне передали в экстренные службы. На работу воздушной гавани появление беспилотника никак не повлияло.

Правда

Сообщений о появлении беспилотника около аэропорта Сочи в диспетчерскую службу, а также правоохранительные органы и экстренные службы не поступало, заявили в оперативном штабе Краснодарского края. Там отметили, что эту информацию также опровергли службы безопасности воздушной гавани.

В оперативном штабе напомнили, что с 7 декабря 2022 года в регионе действует запрет на запуск беспилотников. Постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Информация о том, что вечером 6 июня в районе международного аэропорта Сочи заметили неизвестный беспилотник, недостоверна. Данные опровергли как правоохранители и экстренные службы, так и безопасность аэропорта.

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