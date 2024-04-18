18 апреля 2024, 15:41
Фейк: Казанский авиазавод имени Горбунова атаковали дроны ГУР МО Украины
Казанский авиазавод имени Горбунова не подвергался атакам дронов ГУР МО Украины
Казанский авиационный завод имени Горбунова якобы атаковали беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины. «360» опроверг эти сообщения.
Фейк
В Сети появилась информация, что ГУР Минобороны Украины атаковало дронами Казанский авиационный завод имени Горбунова. Об этом, в частности, сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в украинских спецслужбах. По данным СМИ, беспилотники достигли цели в Татарстане около 10:00 утра.
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Правда
Издание «Инказан.ру» сообщило, что никаких взрывов местные жители не слышали. Пресс-служба Казанского авиазавода имени Горбунова опровергла сообщения о происшествии на своей территории. На предприятии 17 апреля действительно сработала сирена предупреждения в связи с сообщениями о возможном возникновении внештатной ситуации, но никаких происшествий не зафиксировали, заявили представители завода в комментарии ИА «Татар-информ».
На предприятии своевременно провели мероприятия по обеспечению безопасности сотрудников. Вскоре работники вернулись к выполнению обязанностей, и КАЗ продолжил работу в штатном режиме.
Казанский авиационный завод имени Горбунова производит и ремонтирует военные самолеты, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.
Минобороны 17 апреля сообщало о пресечении атаки БПЛА. Около 08:00 средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над территорией Мордовии. Около 11:20 еще один беспилотник самолетного типа сбили над Татарстаном.
Таким образом, информация об атаке на Казанский авиационный завод имени Горбунова оказалась недостоверной.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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