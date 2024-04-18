Происшествия 18 апреля 2024, 15:41 Фейк: Казанский авиазавод имени Горбунова атаковали дроны ГУР МО Украины Казанский авиазавод имени Горбунова не подвергался атакам дронов ГУР МО Украины

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Казанский авиационный завод имени Горбунова якобы атаковали беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины. «360» опроверг эти сообщения.

Фейк

В Сети появилась информация, что ГУР Минобороны Украины атаковало дронами Казанский авиационный завод имени Горбунова. Об этом, в частности, сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в украинских спецслужбах. По данным СМИ, беспилотники достигли цели в Татарстане около 10:00 утра.

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Правда

Издание «Инказан.ру» сообщило, что никаких взрывов местные жители не слышали. Пресс-служба Казанского авиазавода имени Горбунова опровергла сообщения о происшествии на своей территории. На предприятии 17 апреля действительно сработала сирена предупреждения в связи с сообщениями о возможном возникновении внештатной ситуации, но никаких происшествий не зафиксировали, заявили представители завода в комментарии ИА «Татар-информ».

На предприятии своевременно провели мероприятия по обеспечению безопасности сотрудников. Вскоре работники вернулись к выполнению обязанностей, и КАЗ продолжил работу в штатном режиме.

Казанский авиационный завод имени Горбунова производит и ремонтирует военные самолеты, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

Минобороны 17 апреля сообщало о пресечении атаки БПЛА. Около 08:00 средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над территорией Мордовии. Около 11:20 еще один беспилотник самолетного типа сбили над Татарстаном.

Таким образом, информация об атаке на Казанский авиационный завод имени Горбунова оказалась недостоверной.

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