Фейк: юный житель Нур-Султана в драке убил ребенка из России

В Сети распространилась информация о том, что в Нур-Султане толпа казахов убила маленького русского мальчика. В интернете даже появилось видео массовой драки, которая якобы произошла 14 августа. «360» разобрался, что и когда случилось на самом деле.

Фейк

В Telegram-канале «ВОЙНА — ДОНЕЦК ЛУГАНСК КРЫМ» 18 августа появилось сообщение о том, что несколькими днями раньше в столице Казахстана 16-летний местный житель убил маленького русского мальчика. Изначально с ребенком начали драться его сверстники, но вмешался подросток, сбил мальчика с ног и якобы продолжил бить по голове. Ребенок скончался. Приводится и жуткое продолжение истории: отец убитого вместе со своими друзьями нашел троих маленьких виновников драки и расправился с ними.

Сообщение иллюстрируется видеороликом, в котором действительно показана дворовая драка с несколькими совсем юными участниками. В какой-то момент вмешивается ребенок постарше и ударом ноги заставляет светловолосого мальчика упасть на землю. Другие дети, кстати, недовольны таким поворотом и протестуют.

Правда

Ролик впервые появился в Сети целый год назад — тогда, 18 августа 2021 года, его выложила мать пострадавшего, которая пожаловалась на бездействие силовиков. На видео обратило внимание издание Readovka. Судя по всему, в той истории все было не так страшно: никакой информации о фатальных последствиях конфликта не было.

Эту же ситуацию описывал и МК, тоже год назад, со ссылкой на журналиста Александра Коца. Издание также опубликовало комментарий матери, которая с пониманием отнеслась к участию сына в драке, заметив, что это поведенческая норма для места, где они проживают. Возмущение вызвало лишь вмешательство старшего ребенка и отсутствие реакции правоохранителей.

Таким образом, свежее сообщение в Telegram опирается на давний эпизод, который к тому же дополняется возмутительными примитивными выдумками, направленными на то, чтобы вызвать у читателя отрицательные эмоции по отношению к представителям казахской национальности. Единственная цель таких вбросов — вбить клин между народами России и Казахстана, тем самым ослабив оба государства.

Кстати, ранее, 19 августа, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что США пытались устроить «цветные революции» в Казахстане и Узбекистане в 2022 году и в Белоруссии в 2020-м. Патрушев считает, что организация госпереворотов — главный инструмент продвижения так называемой демократии по-американски.

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