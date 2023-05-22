Происшествия 22 мая 2023, 16:06 Фейк: изнасиловавшего собаку зоофила поймали в Краснодарском крае Видео с госпитализацией пьяного нарушителя выдали за задержание зоофила РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ролик с лежащим на земле около ворот мужчиной с разбитым носом разошелся по социальным сетям. Авторы постов утверждали, что жители Кавказского района Краснодарского края поймали зоофила, который изнасиловал собаку. Это сообщение опроверг региональный главк МВД.

Фейк

Изнасиловавшего собаку зоофила поймали в Краснодарском крае. Измазанного в крови голого злоумышленника поймали очевидцы. Задержанный оказался в неадекватном состоянии. Пострадавшее животное передали для помощи волонтерам.

Правда

Сотрудники полиции Краснодара проверили сообщения из социальных сетей о жестоком обращении с животным. В ходе мероприятия правоохранители подтверждения этой информации не нашли. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В разошедшемся по социальным сетям видео показали госпитализацию 25-летнего жителя Кавказского района, который в пьяном виде незаконно проник на участок соседей. Сейчас полиция решает вопрос о привлечении нарушителя к административной ответственности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.