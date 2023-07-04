Происшествия 04 июля 2023, 16:12 Фейк: гараж загорелся в результате падения беспилотника в Новой Москве Информация о возгорании гаража в Новой Москве из-за падения беспилотника оказалась фейком РИА «Новости»

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В деревне Кривошеино в Новой Москве в двухэтажном гараже вспыхнул пожар. В соцсетях связали возгорание с падением беспилотника. Однако постройка на самом деле загорелась из-за неисправной проводки.

Фейк

Утром во вторник, 4 июля, около деревни Кривошеино и поселка Валуево сбили четыре беспилотника. Также один БПЛА вывели из строя около Кубинки в Московской области. На фоне этих сообщений в Telegram-канале «Узел связи» сообщили, что один из беспилотников упал на гараж в деревне Кривошеино. В результате чего постройка загорелась.

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«Один из беспилотников рухнул на гараж в деревне Кривошеино, после этого начался сильный пожар», — указали в публикации.

Правда

На самом деле, беспилотник не был причиной пожара в гараже в деревне Кривошеино. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского управления МЧС России, предварительная версия возгорания — неисправность проводки.

«Предварительная причина возгорания — неисправность электрической проводки. Пожар носит бытовой характер. Сообщения о пожаре по данному адресу вследствие падения БПЛА недостоверны», — уточнили в ведомстве.

Огонь в результате пожара в двухэтажном гараже распространился на площади 35 квадратов. Возгорание уже ликвидировали.

Таким образом, информация о том, что в Новой Москве из-за падения беспилотника загорелся гараж, недостоверна.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.