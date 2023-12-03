Эксклюзив 03 декабря 2023, 16:42 Фейк: две девушки в Дагестане избили ровесницу после просмотра «Слова пацана» Информация об избиении девушки в Дагестане из-за сериала оказалась фейком piqsels

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В Сети появились публикации о конфликте между тремя девушками в Дагестане. В материалах указывалось, что подростки 16 и 17 лет избили 13-летнюю знакомую после просмотра российского сериала. В ситуации разобрался «360».

Фейк

Некоторые Telegram-каналы сообщили, что школьниц на драку вдохновил сериал «Слово Пацана». Журналисты предположили, что подростки даже использовали вставки из сериала в роликах, которые затем распространяли в Сети.

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Правда

Ссора между несовершеннолетними девушками в Дагестане действительно была. После конфликта полиция доставила школьниц и их родителей в отдел, обеих нападавших поставили на учет ПДН. К делу подключился Следственный комитет, который инициировал процессуальную проверку.

В ходе нее выяснилось, что просмотр сериала не являлся мотивом, из-за которого возникла ссора. Опрошенные подростки признались, что никогда не видели «Слово пацана», а драку они назвали бытовым конфликтом, который начали исключительно из-за личной неприязни.

Ссора между подростками началась задолго до премьеры сериала. Пострадавшей девушкой оказалась 13-летняя школьница, сообщили RT в полиции Дагестана.

Девочки конфликтовали уже давно — первая драка произошла 20 сентября, когда пострадавшая школьница оскорбила мать одной из нападавших. Видео с потасовкой появилось в соцсетях.

Информация о том, что популярный сериал спровоцировал конфликт между девочками-подростками в Дагестане, оказалась недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.