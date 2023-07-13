Происшествия 13 июля 2023, 16:35 Фейк: девочка упала в обморок в Нескучном саду после укуса белки Freepik

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Слухи о том, что 11-летняя девочка упала в обморок в Нескучном саду Москвы после того, как ее укусила белка, распространились в Сети. Что произошло на самом деле, выяснил «360».

Фейк

О том, что ребенок потерял сознание после укуса животного, написал Telegram-канал Mash. Такие же новости появились в других СМИ и пабликах.

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Утверждалось, что девочка во время игры со сверстниками схватила белку, но зверек испугался и укусил ребенка. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь, врачи забрали девочку в одну из больниц столицы.

Правда

Агентство городских новостей «Москва» связалось с пресс-службой ЦПКиО имени Горького, в который входит «Нескучный сад». Представители парка опровергли слухи о падении ребенка в обморок. На самом деле маленькая посетительница сада после ЧП с белкой в сопровождении взрослого сама дошла до кафе. Там девочка ждала, когда приедет скорая помощь. Врачи позже госпитализировали пострадавшую.

Пресс-служба ЦПКиО имени Горького добавила, что в парке живет около 200 белок. Администрация не следит за ними и не кормит. Поэтому понять, какой именно зверек укусил ребенка, сейчас нельзя. Однако специалисты регулярно проводят профилактические исследования. Эксперты не зафиксировали ни одного случая бешенства у белок.

Представители ЦПКиО напомнили, как следует себя вести с белками. Нужно помнить о том, что это дикие животные, их лучше не кормить и не пытаться погладить. Если посетителю парка все же хочется взаимодействовать с ними, то лучше предлагать еду, раскрыв ладонь. Зверек считает, что протянутая рука означает угощение. Если белка все же укусила, то надо незамедлительно обратиться к врачам.

Таким образом из вышеприведенной информации можно сделать вывод о том, что новость о падении 11-летней девочки в обморок после укуса белки является фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.