Эксклюзив 16 апреля 2024, 15:36 Фейк: человеческие останки всплыли на казанском кладбище из-за паводка Гробы не всплывали на кладбище в Казани из-за паводка

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На затопленном кладбище «Курган» в Казани якобы вспыли гробы и останки похороненных людей. Такую информацию опубликовали местные паблики и Telegram-каналы. Авторы материалов уверяли, что могилы настолько размыло, что кресты и надгробия покосило, а из-под земли даже были видны части тел усопших. Так ли это — выяснил «360».

Фейк

Паводки привели к сильным подтоплениям на казанском похоронном комплексе «Курган». Некий Фарит Гайсин, писал один из Telegram-каналов, якобы обнаружил на кладбище размытую землю с торчащей из нее рукой, а также восемь гробов.

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Авторы материала заявили, что местные власти знали о том, что кладбище может затопить, но проигнорировали эту информацию. Восстанавливать поврежденные захоронения придется родственникам за собственный счет.

Правда

На самом деле потопа на кладбище не было, сообщила газета «Вечерняя Казань». В Управлении по организации ритуальных услуг Казани журналистам рассказали, что могилы на кладбище «Курган» не размывало. Факты, изложенные в обращении Фарита Гайсина, тоже не подтвердились: части тела и гробы наружу не вышли, никаких больших деформаций нет.

В управлении отметили, что на видео с кладбища, распространенном в соцсетях, засняты захоронения, сделанные зимой. Весной они слегка просели, потому что земля оттаяла. В некоторых случаях это могло привести к падению надгробных знаков, если они были установлены непрочно. Для весны это нормальная ситуация.

В мэрии Казани же подчеркнули, что глубина захоронений по СанПиН достигает минимум 1,5 метра, поэтому ничего торчать из-под земли физически не может.

Корреспонденты общественно-политической газеты «Республика Татарстан» выезжали на кладбище, чтобы лично разобраться в ситуации. Они встретили работников похоронного комплекса, которые устраняли последствия обильного таяния снега. Они подтвердили, что причиной разрушения некоторых могил стало большое количество выпавшего прошедшей зимой снега. Замначальника Управления по организации ритуальных услуг Казани Ленар Абдуллин отметил, что никаких останков на поверхности не было.

На кладбище приезжали сотрудники МВД, в том числе эксперты-криминалисты, они тоже нигде не нашли человеческих останков. Замначальника управления по организации ритуальных услуг города отметил, что провалы на зимних захоронениях весной — это обычное дело. Всего же на территории «Кургана» затопило около 20-25 захоронений — это около 60-70 квадратных метров.

Информация о том, что в Казани затопило кладбище, в результате чего на поверхности земли оказались гробы и останки людей, оказалась недостоверной. На похоронном комплексе «Курган», действительно, около 25 могил повреждены из-за обильного таяния снега, но это те захоронения, которые были сделаны зимой. В следствие физических процессов, земля после оттаивания утрамбовалась, и появились провалы. Эксперты-криминалисты МВД, которые выезжали на место после появления сообщений в СМИ, человеческих останков на поверхности не обнаружили.

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