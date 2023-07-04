Происшествия 04 июля 2023, 14:05 Фейк: беспилотники ВСУ уничтожили военную часть в Кубинке Украина распространила фейк об уничтоженной военной части после сорванной атаки дронов Telegram

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Атаковавшие Москву и Московскую область украинские беспилотники якобы уничтожили военную часть в Кубинке. Такая информация разошлась по украинским Telegram-каналам. Но, по данным Минобороны России, все беспилотники, которые оказались в воздушном пространстве Новой Москвы и Московской области, уничтожили силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Фейк

Беспилотники ВСУ в ходе атаки на Москву и Подмосковье уничтожили военную часть в Кубинке. Об этом написал в своем Telegram-канале основатель скандального сайта «Миротворец» и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Правда

Принимавшие участие в атаке на Москву и Московскую область беспилотники сбили средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В пресс-службе Минобороны уточнили, что четыре дрона уничтожили в воздушном пространстве Новой Москвы, еще один летательный аппарат принудительно посадили при помощи средств радиоэлектронной борьбы в Одинцовском городском округе. В результате попытки совершения теракта никто не пострадал. Разрушений на земле нет.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах уточнило, что четыре беспилотника в Новой Москве сбили около деревни Кривошеино и поселка Валуево. В Подмосковье дрон вывели из строя около Кубинки. Но все летательные аппараты находились на востоке от военной части, поэтому она не получила никаких повреждений.

Украинская пропаганда снова попыталась выдать неудачи своих войск за успешную атаку территории России. В качестве доказательства авторы Telegram-каналов опубликовали снимок серого облака в небе, напомнили авторы «Войны с фейками».

Таким образом, информация о том, что атака украинских дронов на Москву и Московскую область уничтожила военную часть в Кубинке, недостоверна. Все беспилотники ликвидировали средствами противовоздушной обороны

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