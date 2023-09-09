Эксклюзив 09 сентября 2023, 19:09 Фейк: беспилотник ВСУ атаковал УИК в Запорожской области Данные об атаке ВСУ на УИК в Запорожской области не подтвердились РИА «Новости»

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В Сети появились сообщения о том, что ВСУ якобы атаковали с беспилотника УИК в селе Скельки Запорожской области. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Данные появились в украинских Telegram-каналах. В качестве доказательства приводится видео с беспилотника, который якобы атакует избирательный участок в Скельках. Сообщается также, что УИК якобы «взорвала СБУ».

Правда

Удар ВСУ по зданию в этом населенном пункте действительно был. Но только атака с применением двух дронов произошла 6 сентября, и никакого избирательного участка там не было. Здание получило некоторые повреждения. Один из дронов не долетел до места назначения — его сбила система ПВО.

Местные власти, предвидя атаки и провокации, сразу разместили избирательный участок в другом месте, рассказала глава администрации Скелек Наталья Романиченко.

Таким образом, киевский режим вновь подтвердил свою террористическую сущность, ударив по гражданскому объекту, а информация об атаке на избирательный участок — фейк.

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