Происшествия 11 августа 2023, 17:28 Фейк: беспилотник врезался в здание больницы в Москве Ложная информация об атаке дрона на больницу в Москве распространилась в Сети Телеканал «360»

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В Сети распространилась информация о том, что беспилотник якобы врезался в здание больницы в Москве. «360» разобрался, что произошло на самом деле.

Фейк

Утром 11 августа ВСУ предприняли атаку воздушным дроном на Москву. На фоне этого различные Telegram-каналы стали писать о том, что беспилотник якобы врезался в городскую больницу № 67.

Правда

Российские военные сорвали попытку украинского беспилотника атаковать объект в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об одном дроне, сбитом силами противовоздушной обороны. Градоначальник добавил, что обломки упали в районе Карамышевской набережной, никто не пострадал, серьезных разрушений также нет.

Взрыв и падение дрона попали в объективы камер проходящего на Гребном канале Чемпионата России по гребле. Об этом писал Telegram-канал Readovka. На кадрах видно, что дрон летел низко над деревьями и взорвался над насаждениями, находящимися на крутом берегу, под Карамышевской набережной.

По кадрам, снятым из высотки по адресу Народного ополчения, 15к3, видно, что дым поднимается из-за высокого дерева, которое для наблюдателя расположено за зданием перинатального центра (улица Саляма Адиля, 2/44с4). При этом также видно, что источник дыма находится перед береговой линией.

Если посмотреть на карту, то можно точнее определить территорию, над которой потерпел крушение беспилотник. Это зона зеленых насаждений между проезжей частью Карамышевской набережной и Москвой рекой в районе устья канала «Карамышевское спрямление».

По данным RT, основную часть беспилотника обнаружили на дереве в лесном массиве недалеко от ГКБ № 67. На территории больницы также обнаружены обломки сбитого БПЛА.

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