Происшествия 27 июля 2023, 11:27 Фейк: «Авиалесоохрана» перестала публиковать данные о лесных пожарах Сообщения о прекращении публикации данных по лесным пожарам оказались фейком Fabian Jones / Unsplash

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Некоторые Telegram-каналы распространили сообщение, что «Авиалесоохрана» якобы прекратила публиковать статистические данные по лесным пожарам. Эта новость оказалась недостоверной.

Фейк

В Сети написали, что «Авиалесоохрана» уже несколько дней не публикует ежедневные статистические данные о количестве лесных пожаров, их площади и успехах в тушении. Например, такие сообщения появились в Telegram-каналах Brief и «Зеленый змий». Авторы указали, что власти якобы решили засекретить информацию, поскольку лесные пожары в этом году будто бы бьют рекорды.

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Правда

Сайт «Авиалесоохраны» действительно не функционирует. На интернет-площадке госучреждения опубликовали объявление, что она временно не работает по техническим причинам.

Однако оперативную информацию о лесопожарной обстановке в России по-прежнему выкладывают в официальном Telegram-канале «Авиалесоохраны» и на странице госучреждения во «ВКонтакте». В обоих источниках статистику продолжают публиковать ежедневно.

Информация, что «Авиалесоохрана» перестала выкладывать данные о лесных пожарах, не подтвердилась.

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